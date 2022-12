Wer hat etwas von dem versuchten Einbruch in Seeth-Ekholt mitbekommen? Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Polizei sucht Zeugen Zwei Einbruchsversuche scheitern in Seeth-Ekholt Von Ann-Kathrin Just | 08.12.2022, 15:10 Uhr

Unbekannte versuchten am Mittwoch (7. Dezember) in Reiherhäuser in der Bundesstraße in Seeth-Ekholt einzubrechen.