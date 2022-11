In den Kreisen Pinneberg und Segeberg müssen Bürger ab dem 24. November wieder mit Anhalte- und Sichtkontrollen rechnen. Foto: IMAGO / vmd-images up-down up-down Pinneberg und Segeberg Viele Einbrüche: Polizei verstärkt Kontrollen von Personen und Fahrzeugen Von Christian Uthoff | 23.11.2022, 17:35 Uhr

In den vergangenen Wochen hatte es zahlreiche Einbrüche in Wohnhäuser gegeben. Daher führt die Polizei nun die sogenannten Anhalte- und Sichtkontrollen in den Kreisen Pinneberg und Segeberg wieder ein. Vor allem die Hauptverkehrsrouten wie die A23 und A7 stehen im Fokus.