Szene vom Samstagnachmittag: Mitarbeiter der Spurensicherung sind an der Elmshorner Friedenstraße im Einsatz. FOTO: Florian Sprenger Tatverdächtiger festgenommen Polizei entdeckt zwei tote Frauen in Wohnung in Elmshorn und | 09.07.2022, 20:34 Uhr | Update vor 19 Std. Von Christian Uthoff Florian Sprenger | 09.07.2022, 20:34 Uhr | Update vor 19 Std.

Die Polizei war am Samstag (9. Juli) längere Zeit an der Elmshorner Friedenstraße im Einsatz. Eine Wohnung soll Schauplatz eines Gewaltverbrechens geworden sein. Die Ermittlungen dauern an.