Gleich zwei Zufälle wurden einem Einbrecher in Elmshorn zum Verhängnis, so dass die Polizei den 41-Jährigen auf frischer Tat ertappte und noch vor Ort festnahm. Laut Polizei versuchte der Mann am Freitag (22. September) um 3.22 Uhr in ein Restaurant an der Holstenstraße einzusteigen.

Frau verständigt Streife der Polizei

Doch bei diesem Vorhaben wurde der Täter von einer Frau beobachtet. Sie alarmierte eine zufällig

vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung der Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Elmshorn konnten den Mann im rückwärtigen Bereich des Gebäudes widerstandslos festnehmen. Im Anschluss an die Personalienfeststellung wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe entlassen. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten

Falls des Diebstahls verantworten müssen.