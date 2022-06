Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) auf dem Spielplatz: Das ist eine ganz neue Erfahrung für die kinderlosen Senioren, die jetzt Paten-Enkel haben. FOTO: Studiocanal/Stadtmarketing Elmshorn up-down up-down Komödie unter freiem Himmel „Enkel für Anfänger“ lockt Kinofans nach Elmshorn Von Deborah Dillmann | 28.06.2022, 07:00 Uhr

In der deutschen Komödie treffen drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene. Diese Geschichte erzählt der zweite Picknick-Open-Air-Abend am 1. Juli am Torhaus.