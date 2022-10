Große Werke, berühmte Komponisten und ein ganz besonderes Ensemble, das Freude beim Hören verspricht: Mit seinem Programm „Vivaldi – Die vier Jahreszeiten“ kommt das Orchester Philharmonie der Solisten am 2. Dezember für ein Adventskonzert in die Elmshorner St. Nikolai Kirche. Ab 19 Uhr können die Gäste neben den Jahreszeiten von Antonio Vivaldi auch ausgewählte Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Edward Elgar und Johannes Brahms genießen.

Breites Repertoire von Barock bis hin zur Moderne

Das 2018 in Hamburg gegründete Orchester war schon lange ein Traum von Leiter Vladik Otaryan. Der studierte Berufsmusiker war Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe, hat im NDR-Sinfonieorchester Hamburg sowie bei den Philharmonikern in Hamburg und Lübeck gespielt. Tourneen führten ihn nach Frankreich, Spanien, Norwegen, in die Schweiz bis hin nach Japan und Korea. In Elmshorn wird Otaryan die Solovioline spielen.

Über die Mitglieder seines Orchesters – alles studierte Berufsmusiker mit internationaler Konzerterfahrung – sagt Otaryan, dass sie die „Liebe zur Harmonie“ verbinde. Deshalb gibt es die Philharmonie der Solisten auch in unterschiedlicher Besetzung: Kammerorchester oder Sinfonieorchester – je nachdem, was die Komposition erfordert. So werden die Musiker Werken vom Barock bis hin zur Moderne gerecht.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Karten für das Konzert kosten 39,55 Euro, ermäßigt 33,55 Euro. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der Abendkasse und online unter eventim.de.

Achtung: shz.de verlost sechs Mal zwei Karten für das Konzert. Rufen Sie uns am Freitag (14. Oktober) unter der Telefonnummer (04121) 297 1811 zwischen 14 und 16 Uhr an und nennen uns das Stichwort „Vivaldi“ oder schreiben Sie eine E-Mail an deborah.dillmann@a-beig.de. Wichtig: Name und Telefonnummer nicht vergessen. Die Gewinner werden ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.