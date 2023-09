Derzeit kommt es auf der Bahnstrecke der Linie RE7 zwischen Hamburg über Pinneberg und Elmshorn bis nach Flensburg zu Verzögerungen und Zugausfällen – auch Fahrgäste im Kreis Pinneberg sind davon betroffen. Der Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) „unbefugte Personen an der Strecke“ und in der Folge ein Polizeieinsatz.

Zwischenzeitlich war von einer Ankunftsverzögerung von 40 bis 45 Minuten die Rede. Nachdem am Elmshorner Bahnhof längere Zeit gar keine Züge mehr gestartet waren, fuhren ab zirka 10.30 Uhr die ersten wieder.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Seit etwa 10 Uhr ist die Strecke zwischen Hamburg bis nach Pinneberg wegen des Polizeieinsatzes gesperrt, heißt es von der DB. Wie lange der Einsatz andauern wird, ist derzeit noch unklar.

Lesen Sie auch Deutliche Verspätungen Züge zwischen Itzehoe und Sylt fallen aus: Menschen tummeln sich am Itzehoer Bahnhof

Schon am Samstag (9. September) war es zu Ausfällen und Verspätungen auf der Strecke zwischen Hamburg und Sylt gekommen. Grund für die Ausfälle war nach Angaben der Deutschen Bahn eine Fahrzeugstörung in Meldorf. In Itzehoe führte das zu chaotischen Zuständen am Bahnhof, dort tummelten sich rund 100 Menschen.