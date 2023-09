Oktoberfeste Wiesn auf dem Dorf bei Barmstedt: Feiern unter der bayrischen weiß-blauen Fahne Von Michael Bunk | 20.09.2023, 10:30 Uhr Wiesnbedienung bringt die ersten frischen Maß Bier an die Tische. Auch in den Rantzauer Dörfern wird das Oktoberfest gefeiert. Symbolfoto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber up-down up-down

Dirndl für die Damen, Lederhose für den Herren – so lautet der Dresscode für die Oktoberfeste in Bevern, Lutzhorn und Kölln-Reisiek. Aber auch in Jeans darf mitgefeiert werden, wenn die Theresienwiese in die norddeutsche Tiefebene überführt wird.