Übersetzerin und Schulbegleiterin Alona Prokopets mit Zlata (von links), Polina, Karina und Yaroslav aus der DAZ Klasse. Foto: Peter Jaster up-down up-down Schule ohne Rassismus Stolpersteine und Gedichte: Aktionstag an Barmstedter James-Krüss-Schule Von Peter Jaster | 18.03.2023, 12:00 Uhr

Rassismus in all seinen offenen und versteckten Formen ist und bleibt ein Dauerthema. Lehrer und Schüler der James-Krüss-Schule arbeiten regelmäßig dagegen an. Zuletzt mit vielen Aktionen während eines Aktionstages.