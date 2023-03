Das neue Zentralkrankenhaus soll in Pinneberg gebaut werden. Foto: Michael Ruff up-down up-down Elmshorn hat das Nachsehen Neues Zentralkrankenhaus wird in Pinneberg gebaut und | 20.03.2023, 18:00 Uhr | Update vor 10 Min. Von René Erdbrügger Christian Brameshuber | 20.03.2023, 18:00 Uhr | Update vor 10 Min.

Die Entscheidung soll am Ende deutlich ausgefallen sein. Das Potenzial sei im Süden des Kreises, wo deutlich mehr Menschen leben als in der Region Elmshorn, wesentlich größer. Die Enttäuschung in Elmshorn ist groß.