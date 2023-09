Sanierung beginnt Grundschule Hemdingen bekommt eine neue Brandmeldeanlage Von Michael Bunk | 10.09.2023, 14:00 Uhr Die vier Trägergemeinden müssen in den Brandschutz der Grundschule investieren. Foto: Michael Bunk up-down up-down

Über viele Jahre ist kein Geld in den Brandschutz an der Grundschule in Hemdingen gesteckt worden – obwohl Mängel ganz offenkundig bekannt waren. Nun werden die ersten Maßnahmen auf den Weg gebracht.