Nach heißer Debatte Pläne für Neubau von Polizeistation und Feuerwache in Barmstedt nehmen nächste Hürde Von Michael Bunk | 27.09.2023, 15:30 Uhr Engagierte Diskussion über die geplante Feuerwache und die Polizeistation in der Sitzungspause der Barmstedter Stadtvertretung: Ortwin Schmidt (links, CDU) versucht Peter Gottschalk, Axel Schmidt (beide FWB) und Jürgen Busse (SPD) von seinen Argumenten zu überzeugen. Foto: Michael Bunk up-down up-down

Die FWB hat in der Barmstedter Stadtvertretung vehement einen konkreten Vertragsentwurf mit dem Land Schleswig-Holstein über die Miete für die Polizeistation, die in den städtischen Feuerwehr-Neubau am Steinmoor integriert werden soll, gefordert. Durchgesetzt hat sich die Wählergemeinschaft damit nicht.