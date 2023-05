Bis gegen 23 Uhr wurde am Wahlsonntag in Westerhorn und Brande-Hörnerkirchen die Stimmen ausgezählt. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Kommunalwahl 2023 In Hörnerkirchen wird ab sofort um den Bürgermeister-Posten gekämpft Von Carsten Wittmaack | 15.05.2023, 15:30 Uhr

Aus dem Stand holte die neue Wählergemeinschaft in Brande-Hörnerkirchen fast so viele Stimmen wie die CDU. Nun könnte die SPD zum Zünglein an der Waage werden. In Westerhorn steht die neue Bürgermeisterin hingegen schon fest.