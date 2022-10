Die Ampeln an der Hamburger Straße sind laut Verkehrsamt unterschiedlich getaktet. Die Anlage an der Kreuzung mit der Hans-Böckler-Straße schaltet sich seit 15 Jahren um 20 Uhr ab. Foto: Brameshuber up-down up-down Hamburger Straße Nach Unfall mit zwei Mädchen: Stadt Elmshorn verlängert Ampelzeiten Von Christian Brameshuber | 27.10.2022, 17:00 Uhr

Die Stadt reagiert. In Zukunft wird die Ampelanlage an der Kreuzung Hamburger Straße/Hans-Böckler-Straße länger an bleiben. Ein Unfall mit zwei verletzten Mädchen hatte für Diskussionen gesorgt.