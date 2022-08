Redakteurin Deborah Dillmann hat am 2. August mit dem ÖPNV über zwei Stunden statt 24 Minuten von Elmshorn nach Hamburg gebraucht. FOTO: Cindy Ahrens up-down up-down Odyssee mit Bus und Bahn So erlebte eine shz-Redakteurin das Bahnchaos zwischen Elmshorn und Hamburg Von Deborah Dillmann | 03.08.2022, 18:00 Uhr

Wegen eines Oberleitungsschadens in Hamburg sind am Dienstag zahlreiche Züge im Nah- und Fernverkehr ausgefallen, hatten sich verspätet oder mussten umgeleitet werden. Auch shz.de-Redakteurin Deborah Dillmann wollte am Abend von Elmshorn nach Altona – und hat das Bahnchaos hautnah miterlebt.