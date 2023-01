Nur die Nordbahn fährt von Elmshorn noch weiter gen Norden – jedoch auch nur bis zur Endstation Wrist. Von da an mussten die Fahrgäste auf den Ersatzverkehr hoffen. Foto: Grischa Beißner up-down up-down Bahnstrecke gesperrt Nach Messerattacke in Brokstedt: Fahrgäste stranden in Elmshorn und | 25.01.2023, 17:52 Uhr Von Grischa Beißner Christian Uthoff | 25.01.2023, 17:52 Uhr

Wegen einer Messerattacke in einem Zug zwischen Elmshorn und Neumünster ist der Bahnhof Brokstedt für längere Zeit gesperrt. Am Bahnhof in Elmshorn war für viele Fahrgäste in Richtung Kiel und Flensburg Endstation.