Die Polizei vermutet einen Feuerteufel hinter dem Brand in der Kleingartenanlage im Holzweg in Elmshorn. Gartenlaube in Flammen Nach Feuer in Elmshorn: Polizei geht von Brandstiftung in Kleingartenanlage aus Von Deborah Dillmann | 09.12.2022, 16:11 Uhr

Nach dem Feuer in einer Kleingartenanlage in Elmshorn hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Dass jemand die abgebrannte Gartenlaube in Brand gesetzt hat, ist wahrscheinlich.