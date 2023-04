Gabriele Hinzmann vom Verkehrs- und Bürgerverein (von links) sowie Daniela Hillebrecht, Wiebke Läu und Manuela Kase vom Stadtmarkerting Elmshorn freuen sich auf die Doppelveranstaltung. Foto: Brameshuber up-down up-down „Hier spielt die Musik“ Wenn Elmshorn bei Musiknacht und Weinfest singt, tanzt und feiert Von Christian Brameshuber | 25.04.2023, 10:00 Uhr

Die siebte Elmshorner Musiknacht bietet am 12. Mai wieder ganz unterschiedliche Künstler an ganz unterschiedlichen Spielstätten in der Innenstadt. 13 Künstler sind zum ersten Mal dabei.