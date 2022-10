Hier wurden mehrere Müllsäcke abgeworfen. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg up-down up-down Polizei ermittelt Müll in Klein Offenseth-Sparrieshoop und Seeth-Ekholt illegal entsorgt Von Ann-Kathrin Just | 10.10.2022, 15:35 Uhr

In einem Straßengraben an der Straße „Am Sender“ in Klein Offenseth-Sparrieshoop wurden mehrere Müllsäcke abgeworfen – ebenso in Seeth-Ekholt im „Breiter Weg“ und „Hammoorweg“.