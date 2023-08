Entlastung für Eltern Mittagessen in Mensen an Elmshorner Grundschulen teurer: Stadt hilft mit Zuschuss Von Roksana Ruther | 17.08.2023, 08:00 Uhr Der Preis für das Mittagessen an den Grundschulen ist ebenfalls gestiegen. Symbolfoto: Jens Kalaene up-down up-down

Auch im kommenden Schuljahr wird das Mittagessen an den Grundschulen in Elmshorn bezuschusst. Damit will die Stadt eine erneute Preiserhöhung auffangen.