Die Polizei kontrollierte in Barmstedt und Rellingen in zwei 30-Zonen Polizei kontrolliert Geschwindigkeit Mit Tempo 78 durch die 30er-Zone: Raser in Rellingen droht Fahrverbot Von Michael Bunk | 01.12.2022, 17:00 Uhr

Außerdem war der Messtrupp von Kreis und Polizei am Sonntag in Barmstedt im Einsatz. In zweieinhalb Stunden fuhren hier 53 Autos zu schnell in der Moltkestraße.