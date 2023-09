Viel Applaus bei Premiere Mit der Komödie „Die Niere“ betritt Elmshorner Dittchenbühne erfolgreich Neuland Von Jann Roolfs | 25.09.2023, 17:26 Uhr Volker Sievers (von links), Katrin Cibin, Maya Trojanowski und Sascha Müller boten an der Dittchenbühne eine gute schauspielerische Leistung in der Komödie „Die Niere“. Foto: Jann Roolfs up-down up-down

Eine Nierenspende: Der Ehemann hat die passende Blutgruppe, aber er zögert. Der Freund will sofort einspringen. In dieser Komödie in Elmshorn werden ernste Dinge verhandelt.