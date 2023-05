Ein Bild, das Fußgänger im Rantzauer Forst bei Barmstedt nun häufiger sehen werden: Einradfahrer des BMTV sind im Wald unterwegs. Foto: Michael Bunk up-down up-down Mountain Unicycling beim BMTV Mit groben Stollen auf einem Rad durch den Rantzauer Forst Von Michael Bunk | 22.05.2023, 07:30 Uhr

Der größte Barmstedter Sportverein wagt sich in neue Gefilde. Die Einradfahrer trainieren jetzt nicht nur in der Halle neue Tricks, sondern einmal in der Woche auch die Fahrt durchs Gelände.