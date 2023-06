Der Krückauwanderweg ist auch Rad-Einsteiger gut zu bewältigen. Der Name ist allerdings etwas geschmeichelt. Direkt an der Au führt die Strecke nur den kürzesten Teil entlang. Vielmehr geht es an Wiesen und Feldern vorbei, mit einigen bewaldeten Abschnitten.

Foto: Michael Bunk