Flucht aus der Ukraine: Mirra Koval lebt mit ihrer Mutter und ihrem Bruder seit Mai 2022 in Elmshorn. Foto: Brameshuber up-down up-down Krieg in der Ukraine Flucht aus Odessa: 17-jährige Mirra Kovals über ihr neues Leben in Elmshorn Von Christian Brameshuber | 02.02.2023, 11:00 Uhr | Update vor 7 Min.

Schule, Sport, Freunde: Mirra (17) lebt in Elmshorn das Leben eines Teenagers. In ihrer Heimat tobt der Krieg. Sie ist mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus der Ukraine geflüchtet – und in einem fremden Land angekommen.