Michael Graumann steht in der Garage zwischen den beiden modernen Löschfahrzeugen der Ellerhooper Wehr. Foto: Michael Bunk up-down up-down Michael Graumann beendet Amtszeit Ellerhoops Wehrführer hat die Feuerwehr in 18 Jahren einmal runderneuert Von Michael Bunk | 01.02.2023, 16:00 Uhr

Am Freitag, 3. Februar, hält der 62-Jährige seinen letzten Jahresbericht als Chef der 46 Feuerwehrfrauen und -männer in der Gemeinde am Arboretum. In 18 Jahren ist dort viel passiert – und vor allem die Nachfolge geregelt.