Wilfried Labusch zeigt den Stein, der in das Dach seines Hauses einschlug und bei dem es sich nach aller Wahrscheinlichkeit um einen Meteoriten handelt. Der Fund aus Schleswig-Holstein sorgt für viel Aufmerksamkeit. Foto: Christian Uthoff up-down up-down Kameras zeichnen Flugbahn auf Meteoriten-Splitter schlagen an mindestens drei Orten in Elmshorn ein und | 28.04.2023, 17:00 Uhr Von Cornelia Sprenger Christian Uthoff | 28.04.2023, 17:00 Uhr

Was ist am Dienstag über Elmshorn passiert? Klar ist, dass ein Meteorit über dem Norden der Stadt niedergegangen ist. Mehrere Splitter landeten auf verschiedenen Grundstücken. Und: Das Ereignis wurde gefilmt. shz.de fasst zusammen, was über die Elmshorner Meteoriten bekannt ist.