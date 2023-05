Meteoriten-Fans suchten am Wochenende in Elmshorn nach Meteoriten. Unter anderem waren sie auch im Iltisweg unterwegs, wo einer der Meteoriten auf das Haus der Familie Labusch fiel. Archivfoto: Florian Sprenger up-down up-down Kreis Pinneberg Meteoriten-Fans aus Deutschland und der Welt durchkämmen Elmshorns Straßen Von Cornelia Sprenger | 02.05.2023, 17:15 Uhr

Der Fund in Elmshorn lockt sogar Meteoriten-Fans aus dem Ausland an. Am Wochenende entdeckten sie zusätzlich drei Bruchstücke. Experten gehen davon aus, dass im Elmshorner Umland noch größere Steine aus dem Weltraum gelandet sein könnten.