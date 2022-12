EMTV-Geschäftsführer Arne Hirsch (rechts) und Vorstand Jens Berendsen kontrollieren den Gasverbrauch in der Anlage am Koppeldamm. Foto: Brameshuber up-down up-down Größter Sportverein im Kreis Pinneberg So kämpft der Elmshorner MTV gegen die explodierenden Energiekosten Von Christian Brameshuber | 14.12.2022, 04:00 Uhr

Die Temperaturen in den Hallen und den Duschen werden abgesenkt. Die Sauna ist nur noch jeden zweiten Tag geöffnet. Elmshorns größter Sportverein will die Kosten für Energie senken und so bis zu 40.000 Euro einsparen.