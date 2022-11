In Elmshorn wird ein 13 Jahre altes Mädchen gesucht. Zoe-Celine L. hat am Mittwochmorgen (23. November) ihr Zuhause verlassen, ist aber nie in der Schule angekommen. Die junge Elmshornerin ist daraufhin als vermisst gemeldet worden. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg. Deshalb wendet sich die Kriminalpolizei Elmshorn nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Nachmittag mit.

Die 13 Jahre alte Zoe-Celine L. aus Elmshorn wird seit Mittwochmorgen vermisst. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu der Vermissten

Laut den Ermittlern kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 13-Jährige ärztliche Hilfe benötigt. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird daher gebeten, sich unter der Nummer (04121) 8030 bei der Kripo unter der Notrufnummer 110 oder bei jeder andere Polizeidienststelle zu melden.

Die Schülerin ist 1,70 Meter groß und kräftig. Sie hat braune Augen und ist mit einem grünen Steppmantel, einer schwarzen Jogginghose mit roter Aufschrift, schwarzen Turnschuhe mit lilafarbenem Emblem und einer schwarzen Mütze mit der Aufschrift „Lil Peep“ bekleidet. Weiterhin hat sie einen schwarzen Rucksack bei sich.