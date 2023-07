Montage aus drei Luftbildern: Die Schüler der Gottfried-Semper-Schule Barmstedt und der Außenstelle Ellerhoop formen das neue Leitbild #Du #Wir #Machen. Foto: Maren Romeiks up-down up-down Barmstedt Luftbild für das neue Leitbild der Gottfried-Semper-Schule Von Michael Bunk | 15.07.2023, 08:00 Uhr

#Du #Wir #Machen – Diese drei Worte stehen für die neue Richtschnur allen Handelns an der Schulstraße in Barmstedt. Gemacht haben die Schülerinnen und Schüler kurz vor den Ferien in jedem Fall eines richtig gut: diese optisch darzustellen.