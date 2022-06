Die Turnerinnen des VfL Pinneberg holten zahlreiche Medaillen bei den Landesmeisterschaften in Kiel. FOTO: VfL Pinneberg Landesmeisterschaft im Turnen Erfolge in Kiel: Trio vom VfL Pinneberg fährt zum Deutschland-Cup Von Kornelius Krüger | 31.05.2022, 11:59 Uhr

Janna Müller dominierte in der Landeshauptstadt und bekam am Balken, Barren und Sprung in der Einzel- sowie Gesamtwertung die Goldmedaille. In der Altersklasse 14 und 15 war der VfL ohne Konkurrenz.