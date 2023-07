Das City-Blues-Wochenende in der Holzhalle bei Holz Junge ist bei den Elmshorner Musikfreunden sehr beliebt. Foto: Marianne Meißner up-down up-down In der Holzhalle Live-Musik und Partystimmung beim Elmshorner City-Blues Von Marianne Meißner | 30.07.2023, 12:00 Uhr

In der großen Holzhalle in Elmshorn wird es am ersten Septemberwochenende wieder voll. City Blues steht auf dem Programm. Auch dieses Mal werden zahlreiche Musiker für gute Stimmung sorgen.