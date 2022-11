Die Preisträgerinnen Vivica Feddersen (von links, 3. Preis), Jonna Mielke (1. Preis) und Maria Ohania (2. Preis) mit Dr. Ernst Thies (hinten von links), Schulleiter Kevin Amberg, Kunstfachbereichsleiterin Hannah Bitter, Dr. Andreas Pappert vom Lions Club Elmshorn und Kunstlehrer Dieter Staack. Foto: Marianne Meißner up-down up-down Elsa-Brändström-Schule Elmshorn: Plakate für den Frieden mit dem Lions-Club Von Marianne Meißner | 25.11.2022, 12:00 Uhr

Seit mehr als 30 Jahren sponsern Lions-Clubs auf der ganzen Welt einen Kunstwettbewerb in Schulen und Jugendgruppen. In Schleswig-Holstein beteiligten sich sechs Lions Clubs an der Aktion, einer davon waren die Elmshorner.