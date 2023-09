Bis zu 8,75 Meter breit und bis zu 2,5 Meter hoch – und momentan noch viel zu leer: Das ist die Fläche, die Edeka Hayunga im A23-Center gerne künstlerisch gestalten lassen möchte. „Ob Graffiti, klassisches gemaltes Bild oder Fotoleinwand, da lasse ich mich gerne überraschen“, sagt Jan Hayunga, Geschäftsführer des Edeka-Marktes. Das Motiv soll entweder Gemüse sein oder etwas Regionales in und um Elmshorn. Mehr Vorgaben möchte er aber nicht machen. Ob es ein großes Bild, oder mehrere ineinander übergehende Bilder sind, beispielsweise, sollen die Künstler entscheiden. Hauptsache, das Gestaltungskonzept ist in sich stimmig.

Gemeinsame Jury wählt den Sieger aus

Eine Jury, zu der neben Hayunga selbst auch sh:z-Chefredakteur Jan Schönstedt gehört, wählt unter allen Einsendungen das schönste Konzept aus. „Natürlich soll die Künstlerin oder der Künstler auch angemessen für Arbeit und Materialien entlohnt werden, da setzen wir uns dann zusammen“, sagt Hayunga.

Zudem werden unter allen Einsendungen Präsentkörbe verlost. Bis zum 31. Oktober haben interessierte Künstler nun Zeit, ihre Ideenskizze und Konzept zu entwickeln, in welcher Art und Weise sie diese große (Lein-)Wand gestalten wollen. Einreichen können sie das Konzept entweder direkt im Markt, oder per E-Mail an ecentera23.gl.nord@edeka.de.