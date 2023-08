Generationswechsel Lea Fritz: Mit 33 Jahren Leiterin an der Grundschule Hafenstraße in Elmshorn Von Christian Brameshuber | 31.08.2023, 18:00 Uhr Schon richtig angekommen am neuen Arbeitsplatz. Lea Fritz hat die Leitung der Grundschule Hafenstraße übernommen. Foto: Brameshuber up-down up-down

Als neue Rektorin an der Grundschule Hafenstraße will Fritz neue Impulse setzen und mitgestalten. 222 Jungen und Mädchen besuchen die kleinste Grundschule in der Stadt.