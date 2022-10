Die DJs Joni und Stadi wollen das Tanzparkett wieder zum Beben bringen. Archivfoto: Pierre Droste up-down up-down Party die ganze Nacht hindurch Langelner Frostfete kehrt auf angestammten Oktobertermin zurück Von Pierre Droste | 27.10.2022, 10:00 Uhr

1000 und mehr Gäste werden am Sonnabend in Langeln erwartet. Gefeiert wird wieder in der Halle an der Kieler Straße 4. Einzige Einlass-Bedingung: Die Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt sein.