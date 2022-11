Zwei Atemschutzträger helfen sich gegenseitig beim Anlegen ihrer Ausrüstungen, bevor sie in den Qualm starten. Foto: Jann Roolfs up-down up-down Übung von vier Feuerwehren Retter aus Langeln, Hemdingen, Heede und Bilsen: Wenn Opfer plötzlich die Nerven verlieren Von Jann Roolfs | 19.11.2022, 12:13 Uhr

Bei einer großen Feuerwehrübung von vier benachbarten Einsatzabteilungen in Langeln ging es vor allem darum, Menschen und Tiere in höchster Gefahr zu retten. Was aber tun, wenn eines der Opfer ausrastet und versucht, drei Kameraden zu überrennen?