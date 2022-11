Marcel und Christin sind beim Tanzkursus mit viel Spaß dabei. Foto: Peter Jaster up-down up-down Landjugend Hörnerkirchen Tanzkurs mit DJ Joni: Hier bleibt keiner auf dem Parkett allein Von Peter Jaster | 06.11.2022, 17:00 Uhr

Lange galten Gesellschaftstänze bei der Jugend als veraltet. Doch der Trend geht inzwischen in die andere Richtung. Bei Discofox und Co. kommt man sich gerade in Hörnerkirchens Sporthalle näher.