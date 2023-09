500 Euro und Tierfutter Landfrauen aus Nordende überreichen Spende an Wildtierstation in Sparrieshoop Von Peter Warncke | 08.09.2023, 10:00 Uhr Annegret Haß überreichte einen 500 Euro Scheck an Christian Erdmann von der Wildtierauffangstation. Foto: LandFrauen Nordende up-down up-down

Jedes Jahr sammeln die Landfrauen Nordende Spenden. In diesem Jahr gingen sie an das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Doch die Landfrauen hatten nicht nur Geld dabei.