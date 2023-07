Die Kutterpuller des TSV Seestermühe beim Training in ihrer „Schnitzel“. Am 8. Juli werden sie 35 Jahre alt. Foto: Meike Kamin up-down up-down Rudersportler aus Leidenschaft Kutterpuller Seestermühe blicken auf 35 Jahre Erfolgsgeschichte zurück Von Meike Kamin | 07.07.2023, 06:00 Uhr

Beim Kutterpullen wird nicht etwa in einem schnittigen, modernen Sportboot gerudert, sondern in einem über eine Tonne schweren Kutter. Die Ruderer vom TSV Seestermühe haben ihr Boot liebevoll „Schnitzel“ getauft. Und sie haben in 35 Jahren Mannschaftsgeschichte einige Erfolge eingefahren.