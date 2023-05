Sturmkönig heißt diese Großplastik von Künstler Ulrich Schmied. Foto: Carsten Wittmaack up-down up-down Kunst am Rantzauer See An Land und auf dem Wasser: Barmstedt lädt zum Skulpturenpark ein Von Pierre Droste | 15.05.2023, 09:00 Uhr

Das Kreiskulturwochenende war ein voller Erfolg – und bildete so etwas wie den Auftakt in die Barmstedter Kultursaison. Aktuell laufen bereits die Vorbereitungen für den Skulpturenpark am Pfingstwochenende.