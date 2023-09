Kultur am Marktplatz 8 Jahre Kulturschusterei: Comedy und Musik von Weltstars auf der Bühne in Barmstedt Von Michael Bunk | 04.09.2023, 10:00 Uhr Matthias Grütz startet nach der Sommerpause mit einem starken Programm in der Kulturschusterei durch. Foto: Michael Bunk up-down up-down

Ungeachtet davon, dass in Elmshorn mit dem Apollo eine Live-Location dicht gemacht hat, behauptet die Kulturschusterei am Marktplatz in Barmstedt ihre Stellung. Die Sommerpause endet unter anderem mit Fatih Cevikkolu, RePolice und der Bruce-Springsteen-Show „My Hometown“.