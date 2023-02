The Baltic Scots stehen erstmals in der Kulturschusterei Barmstedt auf der Bühne. Foto: The Baltic Scots up-down up-down Kulturschusterei Konzert der Schottenrocker The Baltic Scots in Barmstedt Von Bastian Fröhlig | 23.02.2023, 10:00 Uhr

Die Schottenrocker The Baltic Scots wollen stillecht in Kilts die Barmstedter erobern. Am 18. März stehen sie in der Kulturschusterei auf der Bühne.