Nicht geräumt und daher gefährlich: der Fahrradweg über die Autobahn A23. Foto: Peter Jaster up-down up-down Bürger kritisiert Zustand Wie gefährlich ist der Radweg entlang der L75 von Elmshorn nach Barmstedt? Von Peter Jaster | 16.12.2022, 07:00 Uhr

Martin Epha aus Bokholt-Hanredder ist jedes Jahr mehr als 3000 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs. In einem offenen Brief an den LBV prangert er den Zustand des Radwegs entlang der L75 an. Der sei nicht nur im Winter eine Gefahr.