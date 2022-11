In den Regionalexpress-Zügen zwischen Hamburg, Elmshorn und Neumünster sind laut Polizei derzeit vermehrt Taschendiebe unterwegs. Foto: Christian Uthoff up-down up-down Gefahr auf der Zugfahrt Kreis Pinneberg: Polizei warnt vor Taschendieben im Zug und auf Bahnhöfen Von Tina Wollenschläger | 29.11.2022, 17:08 Uhr

Die Bundespolizei stellt einen Anstieg von Taschendiebstählen in Zügen und an Bahnhöfen fest. Besonders betroffen ist die Strecke von Hamburg über Elmshorn nach Neumünster. Wie kann man sein Gepäck am besten schützen?