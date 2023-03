Das neue Zentralkrankenhaus im Kreis Pinneberg wird in Pinneberg gebaut. Elmshorn geht aller Voraussicht nach leer aus – das Klinikum Elmshorn (Foto) würde verschwinden. Foto: Michael Ruff up-down up-down Pinneberg setzt sich durch Das sagen shz-Leser zur Krankenhaus-Entscheidung im Kreis Pinneberg Von Christian Uthoff | 22.03.2023, 09:00 Uhr

Das neue Zentralkrankenhaus im Kreis Pinneberg soll in der Stadt Pinneberg gebaut werden. Die Ergebnisse des Gutachtens dazu seien deutlich gewesen, heißt es. Elmshorn hat das Nachsehen. shz-Leser üben in ihren Zuschriften Kritik an der Entscheidung.