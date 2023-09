Kreis Pinneberg Fiebersäfte, Antibiotika und Schmerzmittel: Medikamente-Mangel droht wieder im Herbst Von Cornelia Sprenger | 05.09.2023, 16:00 Uhr Im Herbst werden viele Medikamente wieder knapp werden. Symbolfoto: IMAGO / Ralph Peters up-down up-down

Viele Medikamente können Apotheken im Kreis Pinneberg schon jetzt kaum noch bekommen. Und in den nächsten Wochen und Monaten wird es noch schlimmer werden. Sönke Kehrhahn, Geschäftsführer der Flora-Apotheke in Elmshorn, erklärt, warum das so ist.