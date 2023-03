Im Kreishaus in Elmshorn wird am 22. März die Entscheidung über den neuen Krankenhausstandort verkündet. Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down Pinneberg oder Elmshorn Standort des Krankenhauses im Kreis Pinneberg: So wird das Ergebnis bekanntgegeben Von Tina Wollenschläger | 17.03.2023, 17:00 Uhr

Wird das neue Zentralkrankenhaus in Pinneberg oder Elmshorn errichtet, die Entscheidung darüber wird am 22. März in der Sitzung des Hauptausschusses öffentlich verkündet. Wie läuft die Sitzung ab? Und wer entscheidet was? shz.de liefert den Überblick.