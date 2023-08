Konzert in Barmstedt Turnstone Society zeigt in Barmstedt, was mit Blockflöten alles möglich ist Von Michael Bunk | 24.08.2023, 08:30 Uhr Das Ensemble Turnstone Society spielt am 2. September in der Barmstedter Kirche. Foto: Turnstone Society up-down up-down

Das Ensemble ist zwar bei der Instrumentenfamilie festgelegt, in den Stilrichtungen aber offen für ganz viele Genres. Die Musiker kommen im September in die Heiligen-Geist-Kirche in Barmstedt.